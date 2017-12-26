مصر تطرح مناقصة لشراء كميات من القمح

أصدرت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر مناقصة، اليوم الثلاثاء، لشراء كمية غير محددة من القمح من موردين عالميين للشحن في الفترة من الأول إلى العاشر من فبراير المقبل.

ونقلت وكالة "رويترز" عن نائب رئيس الهيئة، أحمد يوسف، تصريحات قال فيها إن الهيئة تسعى لشراء شحنات من القمح اللّين أو قمح الطحين من الولايات المتحدة، وكندا، وأستراليا، وفرنسا، وألمانيا، وبولندا، والأرجنتين، وروسيا، وكازاخستان، وأوكرانيا، ورومانيا، وبلغاريا، والمجر، وباراغواي.

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وتنتهي فترة التقديم للمناقصة في الساعة 12:00 بالتوقيت المحلي يوم الأربعاء. ومن المنتظر أن تصدر نتائج المناقصة بعد الساعة 15:30 بالتوقيت المحلي في نفس اليوم.

ويشترط في الظفر بالمناقصة أن تكون أسعار القمح على أساس التسليم على ظهر السفينة مع عرض منفصل لتكلفة الشحن.

المصدر: رويترز

إياد قاسم