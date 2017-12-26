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تقرير يتحدث عن قفزة في الاقتصاد السعودي بحلول 2023

مال وأعمال

تقرير يتحدث عن قفزة في الاقتصاد السعودي بحلول 2023
Reuters Faisal Al Nasser
تقرير يتحدث عن قفزة في الاقتصاد السعودية بحلول 2023
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تتوقع السعودية زيادة عائدات النفط بنسبة 80% بحلول العام 2023، ما سيتيح للمملكة تسجيل أول فائض في ميزانيتها خلال عقد من الزمان، بحسب تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ" اليوم الثلاثاء.

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ونقلت الوكالة الاقتصادية عن مصادر مطلعة أنه في إطار برنامج مدته ست سنوات لتحقيق التوازن في الميزانية من المتوقع ارتفاع أسعار النفط والإنتاج ما سيزيد العائدات من مبيعات النفط إلى 801.4 مليار ريال (214 مليار دولار) من 440 مليار ريال هذا العام.

ومن المفترض أن يرتفع سعر برميل النفط إلى 75 دولارا للبرميل، وسيترافق ذلك مع زيادة الإيرادات غير النفطية، باستثناء الإيرادات من صندوق الاستثمار العام، بنسبة 32% إلى 337 مليار ريال.

وبينما تهدف خطة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لتحويل الاقتصاد من اعتماده على النفط، فإن ارتفاع أسعار النفط أمر أساسي في الجهود الرامية إلى دعم النمو مع الأخذ بتدابير من شأنها أن تساعد على زيادة الإيرادات من مصادر أخرى.

وتتوقع الرياض زيادة إنتاج النفط من 10 ملايين برميل يوميا هذا العام إلى 11.03 مليون برميل في عام 2023، وفي 2020 من المتوقع أن يبلغ الإنتاج 10.45 ملايين برميل يوميا، ما يوفر 605 مليارات ريال من الإيرادات.

وفيما يلي جدول يظهر إيرادات ونفقات الميزانية المتوقعة لتحقيق التوازن إلى العام 2023:

Bloomberg

المصدر: "بلومبرغ"      

فريد غايرلي

 

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