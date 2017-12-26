حظر "فيزا" و"ماستر كارد" من الوصول إلى التكنولوجيا المالية الروسية

استبعدت فيزا وماستركارد، نظامي الدفع الأكثر استخداما في العالم، من المركز الروسي للتكنولوجيا المالية "فينتيخ" (Fintech)، بحسب تقرير نشرته صحيفة "فيدوموستي" الروسية اليوم الثلاثاء.

وتأسس مركز "فينتيخ" في ديسمبر 2016 من قبل البنك المركزي الروسي وكبرى المصارف الروسية كـ "سبيربنك" و"في تي بي" (بنك التجارية الخارجية)، و"ألفا بنك"، ومؤسسات مالية أخرى. والغرض من المركز هو تطوير وتنفيذ الحلول التكنولوجية الجديدة ورقمنة الاقتصاد الروسي.

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وذكرت الصحيفة، بحسب أحد المشاركين في المركز، أن سبب استبعاد فيزا وماستركارد جاء لضرورات أمنية، حيث لا ترغب السلطات الروسية بمنح شركات أجنبية إمكانية الحصول على التكنولوجيا الروسية الجديدة.

ويعمل المركز على تطوير أساليب التعرف عن بعد، بما في ذلك نظام الفحص البيومتري، وتنفيذ مشاريع تجريبية "بلوكشين"، إضافة لعمل المركز على تطوير منظومة الدفع الوطنية "مير" للبطاقات المصرفية، والتي تقرر إحداثها بعد رفض فيزا وماستركارد تقديم خدماتهما لبعض المصارف الروسية بسبب العقوبات الغربية على روسيا.

المصدر: "لينتا.رو"

فريد غايرلي