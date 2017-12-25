عُمان تنضم إلى مقاطعة الدواجن السعودية

انضمت سلطنة عمان إلى الإمارات والعراق، في حظر استيراد الدواجن الحية ومنتجاتها من السعودية، بعد رصدها حالات نفوق طيور هناك جراء إصابتها بفيروس إنفلونزا الطيور "H5N8".

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وذكرت وزارة الزراعة والثروة السمكية العمانية، في بيان نشرته على صفحتها على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي "أن الإجراء جاء ضمن بعض الإجراءات الاحترازية الأخرى، بعد التنسيق المباشر مع المختصين بوزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية، والتواصل مع المختصين حول مستجدات الوضع الوبائي للمرض".

وأضاف البيان "أنه تم توجيه جميع المختصين من الأطباء البيطريين في المنافذ الحدودية للسلطنة، بتشديد الرقابة وتكثيف إجراءت الحجر الصحي. كما تم إبلاغ الشركات المستوردة بوقف إصدار تراخيص استيراد الطيور الحية والبيض من السعودية".

وكانت الإمارات أعلنت الأحد حظر استيراد كافة أنواع الطيور الحية الداجنة ومنتجاتها من السعودية، كما أن العراق حظر استيراد الدواجن ومشتقاتها من السعودية، مشيرة إلى أن المنع يأتي على أساس إصدارات منظمة الصحة الحيوانية العالمية.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي