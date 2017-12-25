مصر.. ارتفاع في أسعار تذاكر النقل الصيف القادم

قالت وكالة رويترز للأنباء إن الحكومة المصرية سترفع سعر تذاكر شبكة قطارات مترو الأنفاق بدءا من يوليو القادم، إذ سيزيد السعر الحالي إلى ثلاثة أمثاله.

ونقلت الوكالة تصريحات صادرة عن هشام عرفات وزير النقل لصحيفة الأهرام المصرية الصادرة اليوم الإثنين تؤكد إن سعر التذكرة سيبدأ من جنيهين للمحطات التسع الأولى وسيزيد جنيها لكل تسع محطات إضافية.



وحسب تصريحات وزير النقل، سيصل الحد الأقصى لسعر التذكرة سيبلغ ستة جنيهات للخط الكامل لكن سيتم الإبقاء على الاشتراكات المخفضة لموظفى الدولة وطلاب الجامعات والمدارس.



ويبلغ سعر التذكرة حاليا جنيهين لأى عدد من المحطات في كافة الخطوط المختلفة في مصر.



