إسرائيل تخطط لإنشاء عملة افتراضية خاصة بها

ذكرت صحيفة The Jerusalem Post الإسرائيلية، أن وزارة المالية والبنك المركزي الإسرائيلي يعكفان على دراسة حول إمكانية إنشاء عملة رقمية خاصة بدولة إسرائيل.

وتأتي الدراسة التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية ردا على تزايد الطلب على العملات الافتراضية.

ووفقا لأحد الموظفين الحكوميين، الذي فضل عدم ذكر اسمه، فإن الراغبين في الحصول على الشيكل الافتراضي سيجبرون على ربط حساباتهم الشخصية على هواتفهم، من أجل ضمان عدم قيام البعض بمحاولات التهرب من دفع الضريبة.

وتخطط وزارة المالية الإسرائيلية أن يكون سعر صرف الشيكل الرقمي مطابق لسعر العملة الرسمية الشيكل، وأن توكل مهمة مراقبة حركة التداول بالشيكل الافتراضي للبنك المركزي.

ولم يوضح مصدر الصحيفة الإسرائيلية المبدأ العام الذي بموجبه ستتداول العملة الرقمية، وأين ستحفظ الشيكلات الافتراضية.

المصدر: LENTA.RU