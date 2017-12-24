ارتفاع حجم التبادل التجاري بين روسيا والهند بنحو 19%

أعلن نائب وزير التنمية الاقتصادية الروسي، ألكسي غروزديف، أن التبادل التجاري بين روسيا والهند خلال 10 أشهر من 2017 بلغ 7.9 مليارات دولار، بزيادة 19% عن مؤشر العام الماضي.

وقال غروزديف للصحفيين، اليوم الأحد "في نهاية الأشهر العشرة من العام الجاري، نسجل زيادة ملموسة – أكثر من 19% من سعر التبادل التجاري، أما الأحجام المادية فقد ازدادت بـ22 % تقريباً. فخلال 10 أشهر بلغ التبادل التجاري 7.3 مليار دولار".

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وأضاف الوزير: "لقد تمت مضاعفة حجم زيادة واردات المنتجات الزراعية من روسيا إلى الهند. كما ذكر الوزير الهندي اليوم أنهم [في الهند] ينتظرون بفارغ الصبر المثلجات (الآيس كريم) الروسية".

ويترأس ديمتري روغوزين، نائب رئيس الوزراء الروسي، وفدا يبحث في الهند المشاريع المشتركة بين موسكو ونيودلهي لاسيما تلك التي تتعلق بالطاقة وبناء محطة نووية.

المصدر: سبوتنيك

ناديجدا أنيوتينا



