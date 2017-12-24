العراق يستقطب الشركات لبناء خط أنابيب مع تركيا

دعا العراق شركات النفط العالمية والمحلية للاستثمار في مشروع مد أنبوب جديد لتصدير النفط الخام يصل حقول كركوك بتركيا، بمحاذاة الأنبوب الاستراتيجي القديم الذي يصل لميناء جيهان التركي.

وجاء في بيان لوزارة النفط العراقية، اليوم الأحد: "ندعو الشركات المحلية والعالمية المتخصصة للمشاركة في تنفيذ مد أنبوب الصادرات النفطية الجديد، من حقول كركوك للحدود العراقية-التركية".

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وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد إن الأنبوب "سيمتد من حقول كركوك إلى الحدود العراقية التركية، بمحاذاة الأنبوب الاستراتيجي القديم للصادرات النفطية عبر ميناء جيهان التركي".

ووفقا له، فسيبلغ "طول الأنبوب قرابة 350 كيلومتر، بقطر 48 عقدة، وتزيد طاقته عن مليون برميل يوميا".

وأكد جهاد أن "الشركة المستثمرة ستقوم بالإنفاق على المشروع، وتسترد التكاليف بعد تشغيل الأنبوب، بحسب الفترة الزمنية التي يُتفق عليها، أي لا تقوم الحكومة والوزارة بتحمل أو تسديد أية أموال أو نفقات في الوقت الحاضر، إلا بعد تشغيل المشروع"، مبينا أنه جرى تحديد "تاريخ 24 يناير/ كانون الثاني المقبل كآخر موعد لتقديم رسالة المشاركة".

وكان وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، صرح، سابقا، أن بغداد اقترحت مشاركة الشركات الروسية في بناء خط لأنابيب النفط " كركوك – جيهان".

هذا وتخطط وزارة النفط العراقية لزيادة الإنتاج من حقل الناصرية النفطي إلى 200 ألف برميل يوميا من 90 ألف برميل يوميا خلال العامين القادمين من دون طلب المساعدة من الشركات العالمية.

المصدر: وكالات

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