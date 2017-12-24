مصر تعلن حصولها على شريحة رابعة من النقد الدولي

أكد وزير المالية المصري للسياسات النقدية، أحمد كوجك، أن صندوق النقد الدولي سيمنح بلاده شريحة جديدة من قرض بقيمة مليار دولار في يونيو/حزيران أو يوليو/تموز 2018.

وأضاف كوجك في تصريحات لرويترز، أن وفدا من صندوق النقد سيزور مصر في مايو/أيار المقبل لإجراء مراجعة جديدة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وبهذا سيصل المبلغ الإجمالي الذي ستكون مصر قد حصلت عليه من الصندوق إلى ثمانية مليارات دولار.

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ووافق صندوق النقد الدولي، الخميس الماضي، على صرف شريحة بقيمة 2 مليار دولار لمصر، بعد التأكد من النتائج التي حققها برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وكانت بعثة صندوق النقد الدولي قد زارت مصر خلال الفترة من 25 أكتوبر إلى 9 نوفمبر الماضيين، للقيام بالمراجعة الثانية لأداء برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه الصندوق لثلاث سنوات، بقرض قيمته الإجمالية 12 مليار دولار.

يذكر أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، كان قد وافق في 11 نوفمبر 2016 على قرض بمبلغ 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات، لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية.

المصدر: وكالات

ناديجدا أنيوتينا