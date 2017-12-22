وزارة الدفاع الروسية تعلن عن حجم ميزانيتها للعام المقبل

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن ميزانية الوزارة ستبلغ 46 مليار دولار أمريكي في 2018.

تصريح شويغو هذا جاء أثناء اجتماع للقيادة الروسية حضره الرئيس فلاديمير بوتين، وذكر أن ميزانية البنتاغون للعام المقبل ستصل إلى أكثر من 700 مليار دولار، فيما تبلغ الميزانية العسكرية البريطانية في السنة القادمة 60 مليار دولار، أما ميزانية وزارتي الدفاع الفرنسي والألماني فتصل إلى 40 مليار دولار لكل واحدة منهما في الفترة نفسها.

وأكد وزير الدفاع الروسي أن الجيش الروسي يتميز في الوقت الحالي بالقابلية العالية للمناورة، بالكفاءات القتالية العالية، وأضاف قائلا: "نحن لا نقعقع بالسلاح ولا ننوي محاربة أحد، ولا نوصي أحدا في الوقت ذاته باختبار متانة قدراتنا الدفاعية".

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المصدر: "تاس"

ألكسندر توميلين