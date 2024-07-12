واستوردت الصين في الفترة من يناير إلى يونيو من العام الجاري 275.484 مليون طن من النفط (انخفاض بنسبة 2.3%)، ومن حيث القيمة ارتفعت قيمة الإمدادات بنسبة 2.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2023 إلى 167.39 مليار دولار.

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فيما بلغ حجم واردات الغاز الطبيعي في الأشهر الستة الأولى من 2024، 64.652 مليون طن (زيادة بنسبة 14.3%)، وبلغت قيمة الإمدادات 31.750 مليار دولار.

وفي نهاية العام 2023، زادت الصين وارداتها النفطية بنسبة 11% إلى 564 مليون طن، وزادت وارداتها من الغاز الطبيعي بنسبة 9.9% إلى 119.97 مليون طن، وبلغت واردات الفحم 474.41 مليون طن (بزيادة 61.8%).

المصدر: نوفوستي