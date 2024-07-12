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    تاريخ النشر: 12.07.2024 | 07:02 GMT

    ارتفاع أسعار النفط بعد بيانات التضخم الأمريكية

    ارتفعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الجمعة، بدعم من تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع خلال الشهر الماضي ما يدعم التوقعات بقرب انتهاء دورة التشديد النقدي.

    ارتفاع أسعار النفط بعد بيانات التضخم الأمريكية
    Globallookpress

    وبحلول الساعة 09:25 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" عند 83.19 دولار للبرميل بزيادة نسبتها 0.69% عن سعر الإغلاق السابق.

    وتم تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" عند 85.86 دولار للبرميل بزيادة نسبتها 0.54% عن سعر التسوية السابق، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

    وجاء الارتفاع بعد بيانات أظهرت تباطأ المعدل السنوي لتضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع خلال شهر يونيو الماضي.

    ووفقا للبيانات، التي صدرت أمس الخميس، فقد تباطأ تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة إلى 3% على أساس سنوي في يونيو الماضي من 3.3% في قراءة مايو الماضي، ومقابل توقعات بانخفاضه إلى 3.1%.

    ويعزز ذلك التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) سيبدأ قريبا في خفض سعر الفائدة ما أثر على الدولار وجعل من السلع أكثر جاذبية للمشترين الأجانب.

    المصدر: RT + بلومبرغ

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