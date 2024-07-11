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    تاريخ النشر: 11.07.2024 | 12:17 GMT

    ارتفاع أسعار الذهب للجلسة الثالثة على التوالي

    صعدت أسعار الذهب، في تعاملات اليوم الخميس، للجلسة الثالثة على التوالي وسط ترقب الأسواق لبيانات أمريكية عن التضخم.

    ارتفاع أسعار الذهب للجلسة الثالثة على التوالي
    Globallookpress

    وبحلول الساعة 14:50 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للذهب (Comex) بنسبة 0.22% إلى 2384.90 دولار للأونصة.

    فيما صعدت العقود الفورية للمعدن النفيس بنسبة 0.42% إلى 2381.22 دولار للأونصة، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

    وتترقب الأسواق تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يونيو الماضي المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم، وتقرير مؤشر أسعار المنتجين المرتقب غدا الجمعة، وسط توقعات بأن تدعم البيانات حالة التفاؤل بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيكون قادرا على خفض أسعار الفائدة هذا العام.

    المصدر: RT + بلومبرغ

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