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    تاريخ النشر: 11.07.2024 | 07:10 GMT

    مصر تخطط لبناء 1000 كوبري

    كشفت وثيقة حكومية مصرية عن خطط وزارة النقل برئاسة كامل الوزير لإنشاء 1000 كوبري علوي ونفق في مصر.

    مصر تخطط لبناء 1000 كوبري

    تم التخطيط وفقا لوكالة "بلومبرغ" لإنشاء 1000 كوبري / نفق بتكلفة 140 مليار جنيه ليصبح الإجمالي 2500 كوبري / نفق.

    كما تم التخطيط لإنشاء 35 محور جديد علي النيل ليصبح اجمالي عدد محاور / كباري النيل 73 محور / كوبري بدلاً من 38 محور / كوبري قبل يونيو 2014.

    وأشارت بلومبرغ إلى أن مصر تعتزم تدشين 1000 كوبري علوى ونفق على شبكة الطرق لحل أزمة الاختناقات المرورية، مع مخطط لإنشاء 35 محورا جديدا على النيل في صعيد مصر والوجه البحري، بحسب وثيقة برنامج عمل الحكومة لـ3 سنوات.

    المصدر: وكالات + بلومبرغ + اليوم السابع

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