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    مال وأعمال
    تاريخ النشر: 10.07.2024 | 11:46 GMT

    السعودية ترفع حصيلتها من طرح "أرامكو" إلى 12.35 مليار دولار

    أظهرت البيانات أن السعودية جمعت 12.35 مليار دولار من طرح ثانوي لأسهم عملاق النفط "أرامكو"، بعد أن نفذت الشركة خيار التخصيص الإضافي للأسهم.

    السعودية ترفع حصيلتها من طرح "أرامكو" إلى 12.35 مليار دولار
    Globallookpress

    وسيساعد نجاح بيع الأسهم والعائدات الإضافية في تعزيز طموحات السعودية للاستثمار في صناعات جديدة وتنويع اقتصادها والابتعاد عن النفط في إطار خطة "رؤية 2030".

    وجمعت المملكة مليار دولار إضافية بعد ممارسة ما يسمى بخيار الاستثمار الأخضر، وفقا للوثيقة، والذي يسمح للبنوك بوضع المزيد من الأسهم عندما يكون هناك طلب من المستثمرين.

    وكانت الحكومة السعودية قد باعت حصة نسبتها 0.64% أي حوالي 1.545 مليار سهم من شركة "أرامكو" بسعر 27.25 ريال (7.27 دولار) للسهم الشهر الماضي، بالإضافة إلى 154 مليون سهم إضافي متاح لمدير الاستقرار السعري، شركة "ميريل لينش"، لإعادة شرائها ومن ثم إعادتها للحكومة في حال انخفاض سعر السهم عن سعر العرض.

    وارتفعت أسهم "أرامكو" بنسبة 3.3% منذ الطرح الشهر الماضي، ليتم تداولها عند 28.15 ريال.

    المصدر: رويترز

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