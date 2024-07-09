إقرأ المزيد مصر.. الإعلان عن وقف قطع الكهرباء

وأضاف المصدر، وفقا لموقع جريدة "الأهرام" المصرية، أن المحافظات التي يتم وقف خطة تخفيف الأحمال فيها مؤقتًا هي "الإسكندرية وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط".

وقال مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر وفقا لموقع جريدة "أخبار اليوم" أن هناك تعليمات صدرت لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء والتي تتبع نطاقها الجغرافي محافظات المنيا والفيوم وبني سويف وأسيوط والوادي الجديد تنص على وقف تخفيف الأحمال بهذه المحافظات اليوم بشكل مؤقت لحين صدور تعليمات جديدة بهذا الشأن.

وأضاف المصدر إن نفس التعليمات صدرت اليوم لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء التي تضم محافظات القليوبية والغربية والمنوفية، وهو ما يعني وقف تخفيف الأحمال اليوم كتجربة لدراسة تعميم القرار بشكل نهائي على مستوى الجمهورية.

وأكد المصدر أن هناك انتظاما في ضخ الغاز الطبيعي المسال لمحطات توليد الكهرباء مما ساهم في توفير القدرات المطلوبة لتلبية احتياجات المواطنين تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة، لافتا إلى أن مجلس الوزراء هو المنوط به الإعلان عن وقف العمل بخطة تخفيف الأحمال.

وكان قال مصدر مسؤول بشركة كهرباء كفر الشيخ، إنه وردت تعليمات منذ قليل للشبكة بوقف خطة تخفيف الأحمال اليوم عن جميع أنحاء المحافظة لحين إشعار آخر، حيث لن يتم فصل التيار الكهربائي اليوم عن مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وتابع المصدر في تصريحات لموقع "القاهرة 24"، أن القرار وصل لهندسة كفر الشيخ بعدم فصل التيار الكهربائي إذ كان من المقرر أن تبدأ عملية الفصل بدءا من الثالثة عصرا، حيث جرى إخطار العاملين بالمحولات الكهربائية بعدم تنفيذ خطة الفصل بدءا من اليوم، ولحين ورود تعليمات جديدة في هذا الشأن.

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قد عقد أول اجتماع بعد الإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد لمتابعة الإجراءات التي يتم اتخاذها لحل مشكلة الكهرباء ووقف تخفيف الأحمال.

ونوه بأنه تم العمل لتدبير الموارد الدولارية المطلوبة لحل أزمة انقطاع الكهرباء والإعلان قريبا عن وقف تخفيف الأحمال، ونضع السيناريوهات الأكثر تشاؤما لوجود أي مستجدات أو صدمات.

المصدر: الأهرام + أخبار اليوم + القاهرة 24