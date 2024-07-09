المعرض كان انطلق في 4 نوفمبر 2023، وضمت نشاطاته على مدى الأشهر الثمانية الماضية أكثر من 15 ألف فعالية شملت المجالات الثقافية والتعليمية والرياضية والأعمال، وتم عرض إنجازات وآفاق التنمية لجميع الأقاليم الـ 89 المكونة للاتحاد الروسي، وانتهت الفعاليات بحفل رسمي، شارك فيه مشاهير والتقى الحاضرون ببعض الرياضيين المعروفين.

وخلال فترة انعقاده، استقبل المعرض أكثر من 18 مليون زائر، وسجل أعلى نسبة حضور يومي في 6 يوليو، حيث تجاوز عدد الزوار 200 ألف شخص، وكانت الأرقام القياسية السابقة قد سُجلت يوم الافتتاح في 4 نوفمبر بعدد 192 ألف زائر، ويوم حماية الطفل في 1 يونيو بعدد 191 ألف زائر.

RT

وفقا لاستطلاع رأي أجراه "معهد الخبراء للأبحاث الاجتماعية" و"المدرسة العليا للاقتصاد"، جاء 40% من الزوار من مناطق روسيا المختلفة، بينما كان 37% منهم من سكان موسكو، و22% من سكان ضواحي موسكو، وأفاد 97% من بين 6300 مستطلع بأنهم يشعرون أنهم يعيشون في واحدة من أكثر الدول تقدما بعد زيارتهم للمعرض، كما وافق 96% منهم على أن الإنجازات المعروضة تبعث الثقة في المستقبل.

RT

وبمناسبة ختام المعرض،أعد مركز المعارض "VDNH" برنامجا احتفاليا كبيرا تضمن حفلا ختاميا، وعروضا فنية وموسيقية، وأداء فرق رقص وغناء شعبية بارزة، وشارك في الاحتفالات أيضا بعض أساطير الرياضة الروسية مثل دينا أفيرينا، أرينا أفيرينا، سيرغي كارياكين، وفياتشيسلاف فيتيسوف.

Sputnik

حفل الزفاف الجماعي:

كان مهرجان الزفاف الجماعي أحد أبرز الأحداث خلال فترة المعرض، في اليوم النهائي للمهرجان في 19 مايو، شهد المسرح الرئيسي تسجيل ثلاث عشرة حالة زواج من المنطقة الفدرالية المركزية لروسيا.

وشهد المعرض توثيق 282 عقد زواج من جميع أنحاء البلاد، وفي يوم بداية عام الأسرة، أضيء مصباح "قلب روسيا" باستخدام النار التي أُحضرت من موروم، مسقط رأس القديسين بطرس وففرونيا.

وقالت أناستاسيا زفياغينا، نائبة المدير العام للمعرض: "لم تشهد بلادنا حدثا كهذا من قبل: في اليوم الأول للمهرجان تزوج أكثر من 300 شخص، وخلال فترة المعرض بأكملها تزوج 564 شخصا، ما يجعل هذا حدثا تاريخيا سيظل في ذاكرة 282 عائلة مدى الحياة، نشكر ممثلي المناطق على تعاونهم وتنظيم هذا الحدث."

مستقبل الأطفال:

من 1 إلى 9 يونيو، أقيمت أيام الطفولة في المعرض، وجذب الحدث أكثر من 360 ألف زائر، وشملت الفعاليات مهرجان المدارس المسرحية لدول البريكس ومهرجان "حركة الأوائل"، الذي جمع بين الأطفال والكبار من 40 دولة حول العالم.

وبالتعاون مع وكالة الفضاء الروسية ورواد "حركة الأوائل"، تم تنفيذ مبادرة "كبسولة الأحلام"، حيث سيتم إرسال أحلام الأطفال التي جُمعت في المعرض إلى محطة الفضاء الدولية.

كما نظم المعرض أياما مفتوحة للجامعات، ما أتاح فرصة للطلاب للتعرف على المؤسسات التعليمية من مختلف أنحاء البلاد في مكان واحد.

تم تنظيم الفعاليات المخصصة للأطفال بالتعاون مع الجمعية الروسية "المعرفة"، و"روس شباب" وحركة "الأوائل"، وقد شملت هذه الفعاليات أكثر 1200 فعالية تعليمية، إلى جانب حوالي 3,500 محاضرة حضرها 5,300 متحدث.

وضمن حملة منتديات "روس شباب" في المعرض، أقيمت جولة تعليمية بعنوان "تافريدا. الفن فقط في روسيا" من 2 إلى 8 يونيو 2024، وشملت خمس مدارس فنية: الموسيقى الحديثة، مسرح الشارع، مسرح العرائس، فنون الشارع والرقص.

Sputnik

الجانب الرياضي:

فيما يخص الفعاليات الرياضية على منصة "روسيا الرياضية"، فقد كانت الحركة الروسية "الوطن الصحي" الشريك الرئيسي فيها، كما كان الأبطال الأولمبيون فياتشيسلاف فيتيسوف، ريما باتالوفا، ألكسندر ليجكوف، نيكيتا كريوكوف، سفيتلانا روماشينا ونيكيتا ناغورني سفراء الرياضة للمعرض.

Sputnik

وخلال المعرض تم تنفيذ برنامج رياضي تضمن أكبر تجمع للتمارين الصباحية، حيث شارك فيه 5773 شخصا، إضافة إلى ذلك، أقيم استعراض رياضي جماعي بمناسبة الذكرى الـ 105 لأول عرض رياضي في الساحة الحمراء، حيث شارك أكثر من ألفي رياضي من جميع الاتحادات الرياضية لعرض مهاراتهم.

وبلغ إجمالي عدد المشاركين في الفعاليات الرياضية أكثر من 100 ألف شخص.

استمرارية المشروع:

وفي الأول من يوليو، وقع الرئيس فلاديمير بوتين مرسوما بإنشاء المركز الوطني "روسيا" للحفاظ على إرث المعرض وعرض إنجازات البلاد.

قالت ناتاليا فيرتوزوفا، المدير العام للمعرض: "سيكون المعرض مكانا للأحلام والفخر والإنجازات والمستقبل، حيث يمكن لكل زائر أن يساهم. هذه المنصة الابتكارية ليست فقط لعرض الإنجازات بل أيضا لخلق حوار وتحقيق إنجازات جديدة في جميع مجالات الحياة. سنولي اهتماما كبيرا لدعم أحلام الأطفال والشباب الجريئة، وخاصة من ناحية تحقيق الذات".

نوقشت الأهمية الثقافية والتاريخية لمعرض ومنتدى "روسيا" أيضا في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي (SPIEF) في بداية يونيو.

وأكد ماكسيم أورشكين، نائب رئيس إدارة الرئيس الروسي، أن المعرض أصبح مكانا لابتكار أفكار جديدة تؤثر على حياة البلاد. وأضاف: "للمعرض تأثير كبير، ويجب أن يكون للمركز الوطني تأثير أكبر. سنتعاون مع جميع المناطق والمواطنين لتحقيق ذلك. لبلادنا مستقبل، وروسيا هي مستقبل العالم".

وأكد أليكسي ليخاتشيف، المدير العام لشركة "روس آتوم"، أن المعروضات والأجنحة في المعرض جذبت الشباب في مختلف المجالات. وقال: "في جناح 'الذرة'، نتحدث عن البعد الإنساني للتكنولوجيا النووية في الطب والمواد والزراعة. بالطبع، مكافحة السرطان تعتمد على ذلك. التكنولوجيا الملهمة بالذرة - بما في ذلك الطباعة ثلاثية الأبعاد في الرعاية الصحية - هي واقع اليوم. الآن، التكنولوجيا النووية هي اكتشافات علمية وغدا ستكون جزءا من حياتنا اليومية".

وأوضح حاكم بطرسبورغ، ألكسندر بيغلوف، أهمية تطوير المناطق لمنصات مماثلة للمعرض. وأكد حاكم جمهورية موردوفيا، أرتيوم زدونوف، أن المعرض أتاح للمناطق فرصة التعرف على بعضها البعض واكتساب خبرات من التفاعل مع جهات أخرى. وأشار حاكم منطقة ريازان، بافل مالكوف، إلى أن معرض ومنتدى "روسيا" هو حدث ضخم وأن المناطق اهتمت بشكل كبير بتطوير معروضاتها.

أقيمت فعاليات معرض ومنتدى "روسيا "الدولي" في الفترة ما بين 4 نوفمبر 2023 و8 يوليو 2024، على أرض مركز معارض عموم روسيا في موسكو VDNKH.

المصدر: RT