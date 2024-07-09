وذكرت بيانات هيئة الإحصاء الأمريكية أن هذا النمو في واردات النحاس يعتبر الأعلى على أساس شهري منذ ديسمبر 2022 عندما بلغت قيمتها 158 مليون دولار.

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وفي مايو ارتفعت نسبة إمدادات النحاس الأوروبية 16٪، وخلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، بلغت مشتريات النحاس 630 مليون دولار، وهو أقل بنسبة 8% من حجم الإمدادات لنفس الفترة من العام الماضي 2023.

ومع نهاية عام 2023، بلغت مشتريات الولايات المتحدة 1.5 مليار دولار من النحاس من دول الاتحاد الأوروبي.

كما استوردت الألمنيوم من الاتحاد الأوروبي خلال مايو بقيمة 209.4 مليون دولار مقارنة بـ 207.6 مليون دولار في أبريل. وفي 5 أشهر فقط من هذا العام، انخفضت إلى 996.5 مليون دولار مقارنة بـ 1.02 مليار دولار في العام السابق.

بينما بلغ إجمالي قيمة الواردات منه لعام 2023 بأكمله 2.4 مليار دولار.

يشار إلى أن الولايات المتحدة اشترت النحاس من روسيا في مايو الماضي بقيمة 2.1 ألف دولار فقط علما أنه حتى في فترة قبل فرض العقوبات لم تكن هناك إمدادات شهرية منتظمة على الإطلاق كما هو الحال مع الاتحاد الأوروبي.

وفي عام 2024، زودت روسيا الولايات المتحدة بالنحاس فقط في مايو وأبريل وفي يناير وفبراير ومارس وأغسطس وديسمبر من عام 2023 وفي عام 2022 تم التزويد خلال يونيو وأكتوبر وديسمبر.

وعلى مدار 5 أشهر من هذا العام، اشترت واشنطن النحاس من موسكو بقيمة 12.6 ألف دولار، وخلال عام 2023 بأكمله مقابل 52.5 ألفا، وفي عام 2022 بقيمة 41.1 ألفا، وفي 2021 بلغ الحد الأقصى منذ عام 2011 بقيمة 99.8 مليون دولار.

المصدر: نوفوستي