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وفي مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، أوضح حاتم نجيب أنه "في نفس التوقيت من كل عام تحدث مشكلة وخاصة مع عدم حصاد البطاطس، لأن الإنتاج ينتهي نهاية شهر مايو الماضي، ويتم تخزين البطاطس حتى بداية الإنتاج في شهر فبراير".

وأضاف نائب شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية، أن "ما حدث يتمثل بقلة المعروض وزيادة الطلب، وبالتالي ترتفع الأسعار".

وأكمل: "نحتاج متابعة للبطاطس الموجودة في الثلاجات والتخزين، ونحتاج متابعة قوية للأسواق حتى لا تحدث لخبطة".

المصدر: "المصري اليوم"