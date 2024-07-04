مباشر

الطلبات الأخيرة

    مال وأعمال
    تاريخ النشر: 04.07.2024 | 06:05 GMT

    جيف بيزوس يعلن نيته بيع 25 مليون سهم في "أمازون"

    أعلن مؤسس موقع "أمازون" جيف بيزوس أنه سيبيع 25 مليون سهم أخرى في شركة التكنولوجيا العملاقة بقيمة 5 مليارات دولار.

    جيف بيزوس يعلن نيته بيع 25 مليون سهم في
    Gettyimages.ru

    ويأتي ذلك بعد أن وصلت القيمة السوقية للشركة إلى مستوى قياسي يوم أمس الأربعاء.

    وفي فبراير، أعلن بيزوس أنه سيبيع أسهما في "أمازون" تبلغ قيمتها نحو 8.5 مليار دولار. كانت هذه هي المرة الأولى منذ عام 2021 التي يبيع فيها بيزوس أسهم "أمازون".

    وارتفعت أسهم الشركة بأكثر من 30% هذا العام وسط توقعات بأن الطلب المتزايد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي سيعزز أرباح أعمالها في مجال الحوسبة السحابية.

    وفي الشهر الماضي، تجاوزت قيمة سوق أسهم "أمازون" 2 تريليون دولار للمرة الأولى.

    يذكر أن بيزوس تنحى عن منصب الرئيس التنفيذي للشركة في عام 2021 ويشغل حاليا منصب الرئيس التنفيذي لها ويظل أكبر مساهم فيها.

    وأسس شركة "أمازون" عام 1994 في مرآب للسيارات في بلفيو بواشنطن، وبدأت الشركة كبائع كتب عبر الإنترنت، حيث روجت لأكبر مجموعة من الكتب الإلكترونية في العالم.

    ومنذ ذلك الحين، أصبحت "أمازون" واحدة من الشركات الرائدة في مجال البيع بالتجزئة عبر الإنترنت والحوسبة السحابية في العالم.

    المصدر: BBC

    التعليقات

    أخبار العالم

    الصورة العامة لستارمر تخفي "حقيقته".. ملحد وزوجته "يهودية" ويتخلى عن وعوده ببساطة

    أخبار العالم العربي

    مصدران يكشفان لـ"رويترز" عن موقف "حزب الله" من رد "حماس" على مقترح وقف إطلاق النار في غزة

    أخبار العالم العربي

    "صليات من صواريخ الكاتيوشا وأسلحة أخرى".."حزب الله" ينشر ملخص عملياته ضد إسرائيل يوم الجمعة

    أخبار العالم

    أوربان يعلن عن إنجاز المهمة في زيارته لموسكو: حققت هدفي بفتح قنوات اتصال مباشر وبدء الحوار مع بوتين

    أخبار العالم

    الرئاسة التركية تنفي أي معلومات لديها عن نية أردوغان لقاء الأسد في روسيا

    أخبار العالم العربي

    تقرير عبري يرصد "الدمار الهائل" الذي لحق بالطبيعة في شمال إسرائيل والجولان "المحترق" (صور)