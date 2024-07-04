ويأتي ذلك بعد أن وصلت القيمة السوقية للشركة إلى مستوى قياسي يوم أمس الأربعاء.

وفي فبراير، أعلن بيزوس أنه سيبيع أسهما في "أمازون" تبلغ قيمتها نحو 8.5 مليار دولار. كانت هذه هي المرة الأولى منذ عام 2021 التي يبيع فيها بيزوس أسهم "أمازون".

وارتفعت أسهم الشركة بأكثر من 30% هذا العام وسط توقعات بأن الطلب المتزايد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي سيعزز أرباح أعمالها في مجال الحوسبة السحابية.

وفي الشهر الماضي، تجاوزت قيمة سوق أسهم "أمازون" 2 تريليون دولار للمرة الأولى.

يذكر أن بيزوس تنحى عن منصب الرئيس التنفيذي للشركة في عام 2021 ويشغل حاليا منصب الرئيس التنفيذي لها ويظل أكبر مساهم فيها.

وأسس شركة "أمازون" عام 1994 في مرآب للسيارات في بلفيو بواشنطن، وبدأت الشركة كبائع كتب عبر الإنترنت، حيث روجت لأكبر مجموعة من الكتب الإلكترونية في العالم.

ومنذ ذلك الحين، أصبحت "أمازون" واحدة من الشركات الرائدة في مجال البيع بالتجزئة عبر الإنترنت والحوسبة السحابية في العالم.

المصدر: BBC