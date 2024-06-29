الخارجية الأمريكية تعلن عن مكافأة بـ 5 ملايين دولار مقابل معلومات عن "الملكة المشفرة"

أعلنت الخارجية الأمريكية عن مكافأة بـ5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال أو إدانة المواطنة الألمانية روجا إغناتوفا بتهمة بيع عملة مشفرة مزيفة تسمى OneCoin في عام 2014.

وتمت إضافة إغناتوفا، المولودة في بلغاريا والملقبة Cryptoqueen "الملكة المشفرة المفقودة" إلى قائمة المطلوبين لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي عام 2022 بسبب تورطها في غسيل الأموال والتزوير، والتي اختفى أثرها في أثينا عام 2017.

The #FBI has announced a NEW REWARD in our ongoing chase for the CryptoQueen, Ruja Ignatova. Learn how you can earn up to $5 MIL for this Ten Most Wanted Fugitive's arrest and conviction at https://t.co/x3PJ5opk3kpic.twitter.com/EP28HJtyaU — FBI (@FBI) June 28, 2024

وفي وقت سابق، عرض FBI مكافأة قدرها 250 ألف دولار، وبعدها تم تعزيز هذا المبلغ في إطار برنامج مكافآت الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية التابع لوزارة الخارجية الأمريكية.

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بدورها، أعلنت السلطات القضائية البلغارية أن إغناتوفا البالغة من عمرها 43 عاما، ستواجه لائحة اتهام لتورطها في مخطط الاحتيال بواسطة العملات المشفرة، وكلف المستثمرين من جميع أنحاء العالم حوالي 4 مليارات دولار بين عام 2014 -2017.

وقال مسؤول بلغاري: "سيتم أيضا اتهامها غيابيا في بلادنا، مما سيسمح ببدء إجراءات مصادرة ممتلكاتها المكتسبة بشكل غير قانوني".

من جهتها، وصفت حكومة الولايات المتحدة OneCoin بأنها واحدة من "أكبر مخططات الاحتيال" في التاريخ العالمي.. "ربما خضعت إغناتوفا لجراحة تجميلية".

وألمح مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى أنها ربما تزور اليونان والإمارات العربية المتحدة وروسيا وأوروبا الشرقية باستخدام جواز سفرها الألماني وقد غيرت مظهرها بالجراحة التجميلية.

وذكرت التقارير أن إغناتوفا شوهدت آخر مرة في 25 أكتوبر 2017 على متن رحلة تابعة لشركة "رايان إير"، والتي كانت مقررة من صوفيا إلى أثينا.

المصدر: hindustantime