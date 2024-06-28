الكونغو تعول على تطوير مجالها الزراعي بالتعاون مع روسيا

أكد رئيس جمهورية الكونغو دينيس ساسو نغيسو أن بلاده تعول على تطوير مجالها الزراعي مع روسيا.

وقال ساسو نغيسو في مقابلة مع وكالة "نوفوستي": "ينصب التركيز الرئيسي في خطتنا الإنمائية الحالية للفترة 2022-2026 على تنمية الزراعة".

إقرأ المزيد

وأضاف: "نعتقد أنه بناء على نتائج المفاوضات التي سنجريها في موسكو، يمكن لروسيا أن تساعد الكونغو في إنتاج المنتجات الزراعية والأرز والذرة وفول الصويا والماشية والدواجن. هذا الموضوع هو محور اهتمامنا اليوم".

وشدد على أن هناك أراضي زراعية ضخمة في الكونغو ومناخا مناسبا، لذلك يمكن للشركات الروسية المشاركة في تطوير الزراعة.

وأضاف: "شريطة استثمار أموال كبيرة، بدعم من أصدقائنا الروس، هناك فرص لتطوير هذا القطاع".

ووصل رئيس الكونغو إلى روسيا يوم الثلاثاء الماضي وستستمر زيارته حتى 29 يونيو الجاري.

المصدر: نوفوستي