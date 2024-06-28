 
مباشر

الكونغو تعول على تطوير مجالها الزراعي بالتعاون مع روسيا

مال وأعمال

الكونغو تعول على تطوير مجالها الزراعي بالتعاون مع روسيا
Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xtls

أكد رئيس جمهورية الكونغو دينيس ساسو نغيسو أن بلاده تعول على تطوير مجالها الزراعي مع روسيا.

وقال ساسو نغيسو في مقابلة مع وكالة "نوفوستي": "ينصب التركيز الرئيسي في خطتنا الإنمائية الحالية للفترة 2022-2026 على تنمية الزراعة".

إقرأ المزيد
بوتين يمنح رئيس جمهورية الكونغو وسام الشرف لمساهمته في تطوير العلاقات بين البلدين
بوتين يمنح رئيس جمهورية الكونغو وسام الشرف لمساهمته في تطوير العلاقات بين البلدين

وأضاف: "نعتقد أنه بناء على نتائج المفاوضات التي سنجريها في موسكو، يمكن لروسيا أن تساعد الكونغو في إنتاج المنتجات الزراعية والأرز والذرة وفول الصويا والماشية والدواجن. هذا الموضوع هو محور اهتمامنا اليوم".

وشدد على أن هناك أراضي زراعية ضخمة في الكونغو ومناخا مناسبا، لذلك يمكن للشركات الروسية المشاركة في تطوير الزراعة.

وأضاف: "شريطة استثمار أموال كبيرة، بدعم من أصدقائنا الروس، هناك فرص لتطوير هذا القطاع".

ووصل رئيس الكونغو إلى روسيا يوم الثلاثاء الماضي وستستمر زيارته حتى 29 يونيو الجاري.

 

 

المصدر: نوفوستي

 

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا