تركيا والمغرب يوقعان اتفاقيتين في مجالي الطاقة والتعدين

وقع المغرب وتركيا اتفاقيتين في مجالي الطاقة والتعدين تهدفان إلى "تحسين العلاقات الثنائية في مجالات الطاقات المختلفة وتنفيذ مشاريع مشتركة" وفق ما أفادت وكالة "الأناضول".

وأعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعة التركي ألب أرسلان بيرقدار، عن توقيع الاتفاقيتين بين البلدين.

وأوضحت الوزارة التركية، في بيان، أن بيرقدار، عقد لقاءات فردية ومشتركة مع وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية ليلى بنعلي، في إطار زيارته الرسمية للمملكة.

وذكر الوزير بيرقدار في البيان أن "البلدين اتخذا خطوة من شأنها تعزيز التعاون الثنائي".

وأشار إلى أن "المغرب يتمتع بإمكانات جدية في مجال الطاقات المتجددة".

وأكد بيرقدار أن بلاده "تتمتع بقدرة كبيرة على شراء الغاز الطبيعي المسال بالاستثمارات التي تستثمرها في السنوات الأخيرة".

وأوضح أن "تركيا والمغرب يتمتعان بعلاقات تجارية قوية للغاية، وأن الجانبين سيعملان على تعزيزها إلى أبعد من ذلك عبر المشاريع المشتركة الممكنة في المستقبل".

المصدر: "الأناضول"