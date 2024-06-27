تعليقات في إسرائيل على تسببها في أزمة الكهرباء بمصر

حذرت وسائل إعلام إسرائيلية من خطر يواجه مصر بسبب استمرار انقطاع التيار الكهربائي لفترة أطول من المعلن عنها في فترات الحر الشديد الذي تشهده البلاد، كما نفت علاقتها بالأزمة الحالية.

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وقال موقع " nziv" الإخباري الإسرائيلي إن هذه الأزمة أدت إلى تأجيج غضب المواطنين المصريين.

وأشار الموقع إلى أنه قد مر يومان صعبان على مصر مع حرارة تجاوزت 40 درجة وانقطاع التيار الكهربائي لنحو ست ساعات، بما في ذلك في مدينتي القاهرة والإسكندرية بوسط البلاد، وشعر السكان بالغضب لأن الحكومة وعدت بأن انقطاع التيار الكهربائي الذاتي لن يتجاوز ثلاث ساعات.

وأوضح الموقع العبري أن الصحافة المصرية، طرحت أسبابا كثيرة لانقطاع التيار الكهربائي، منها زيادة الطلب بسبب الحرارة وسرقة الكهرباء وزيادة الطلب بسبب وصول اللاجئين بشكل رئيسي من السودان.

وقال الموقع الإسرائيلي إن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ألمح بأن المشكلة تتعلق بإسرائيل، وذكر أن مصر تعتمد على استيراد الغاز من "دولة مجاورة" حيث تم إغلاق حقل الغاز. ولم يذكر اسم الدولة، لكن يبدو أنه أشار إلى حقل تمار في إسرائيل.

وفي السياق نفسه، قال المحلل السياسي الإسرائيلي البارز والمتخص في الشؤون المصرية، تسيبي برائيل، في مقال له بصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إنه عندما يتعلق الأمر بتكرار انقطاع التيار الكهربائي ويكون الخبز باهظ الثمن، يصبح الحديث عن الوضع في غزة أقل أهمية بالنسبة للشارع المصري.

وأضاف برائيل أن تصريح رئيس الوزراء المصري بشأن خلل في إمدادات الغاز "من دولة مجاورة" دفع الكثيرين في البلاد إلى ربط نقص الطاقة بعلاقاتها مع إسرائيل، ويبدو أن الغضب المصري يقترب من نقطة الغليان منذ الاجتياح الإسرائيلي لرفح.

المصدر: الإعلام الإسرائيلي