مصر.. اجتماع ينتظره الشارع المصري حول تسعيرة المواد البترولية

تتزايد عمليات البحث في الوقت الحالي عن أسعار البنزين اليوم في مصر، وسط ترقب من الشارع المصري لقرارات لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية بعد اجتماعها المقرر عقده خلال أيام.

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حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، كشف، في تصريحات تلفزيونية، عن موعد وتفاصيل اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، قائلًا إن لجنة التسعير تجتمع كل 3 أشهر، ومن المقرر أن تجتمع مطلع شهر يوليو المقبل لتحديد الأسعار (أسعار البنزين).

وأوضح أن الأساس في عملية تسعير البنزين والسولار والمواد البترولية هو النفط والدولار فقط.

وأشار متحدث البترول إلى أن قرار الحكومة يحمل بأنه في حالة الزيادة ستكون في حدود 10%، وفي حالة تخفيض الأسعار سيكون الانخفاض بمعدل 10%، أي أنه في حالة زيادة أسعار البنزين فلن تتجاوز الزيادة 10%.

أسعار البنزين اليوم في مصر

سعر لتر البنزين 95: 13.50 جنيه.

سعر لتر البنزين 92: 12.50 جنيه.

سعر لتر البنزين 80: 11 جنيهًا.

سعر لتر السولار: 10 جنيهات.

سعر غاز تموين السيارات سعر 6.50 جنيه / م3.

سعر أسطوانة البوتاجاز: 100 جنيه.

وكشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن موعد رفع الدعم عن الوقود، مؤكدًا أنه سيجري رفع دعم الوقود ضمن خطة متدرجة حتى نهاية 2025، ولكن لن يتم رفع الدعم عن السولار.

المصدر: المصري اليوم