السلطات الدنماركية تلزم مربي المواشي بدفع ضريبة سنوية عن كل رأس

ستلزم السلطات الدنماركية مربي المواشي بدفع مبلغ 100 يورو سنويا لكل رأس ماشية، وفسرت قرارها بالقول إن حيوانات مثل الأبقار والأغنام تنتج غاز الميثان بسبب عمليات الهضم.

كما أن الأسمدة النيتروجينية الاصطناعية الموجودة في العشب الذي تأكله تنتج غازات الدفيئة أيضا.

يذكر أن إنتاج الثروة الحيوانية يمثل نحو 11% من الانبعاثات العالمية، وتمثل الأبقار ما يقرب من 35% منها. ويشار إلى أن الدنمارك ستكون أول دولة تفرض مثل هذه الضريبة.

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وانتقدت منظمة المزارعين Bæredygtigt Landbrug التي لم تشارك في المفاوضات، القرار على الفور. وقال رئيس المنظمة بيتر كير: "أعتقد أن هذا جنون".

يذكر أن الدنمارك ستصبح أول دولة في العالم تفرض ضريبة مناخية على مزارع الخنازير والألبان. وقال وزير الضرائب جيبي بروس إن الحكومة الدنماركية تدعو الدول الأخرى إلى أن تحذو حذوها.

ويجب أن يمر مشروع القانون بهذا الشأن عبر البرلمان الدنماركي. وهناك فرص جيدة لتبنيه لأن هناك دعما شعبيا واسع النطاق لمثل هذا الحل لمشكلة غازات الدفيئة في القطاع الزراعي.

المصدر: روسيسكايا غازيتا