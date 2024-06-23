مصر.. تحذيرات من البنوك للعملاء بعد ظهور طرق احتيال جديدة لسرقة الحسابات البنكية

وجهت بنوك مصر الحكومية والخاصة العاملة بالسوق المصرفية الرسمية، تحذيرات لعملائها حول ضرورة المحافظة على سرية حساباتهم البنكية وعدم تعرضهم لسرقة أموالهم عبر طرق الاحتيال المختلفة.

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ويأتي ذلك في إطار سعي الكثير من العملاء في البنوك الحكومية والخاصة العاملة في السوق المصرفية، لتجنب مخاطر الاختراق، والعمل بالنصائح المتبعة لمنع حدوث عملية اختراق الحساب البنكي الخاص بالعملاء في مصر من قبل المحتالين.

ونشر موقع "القاهرة 24" التحذيرات والنصائح التي وجهتها البنوك إلى العملاء بشأن عمليات الاحتيال المختلفة، وجاء فيها:

يستوجب على العميل البنكي تحديث تطبيق الموبايل البنكي من خلال متجري التطبيقات "Google Play" أو "App Store"، وعدم اللجوء إلى تحميل التطبيق البنكي أو تحديثه من خلال أي مصدر آخر.

من المهم أن ينتبه العملاء جيدا إلى المكالمات الاحتيالية التي يطلب من خلالها المتصل من العميل، الحصول على البيانات الشخصية وبيانات الحساب البنكي، زاعمًا أنه يعمل بالبنك وهذا غير صحيح، فالبنوك لا تتصل لتطلب بيانات الحساب، وتحديث البيانات يكون من خلال فروع البنوك فقط.

عدم الدخول عبر شبكات الـ"WIFI" العامة في الأماكن المختلفة، والاكتفاء فقط بالشبكات الموثوق بها.

عدم فتح أي روابط مجهولة ومنع تسجيل أي بيانات خاصة بالحساب البنكي أو رقم بطاقة الدفع البنكية.

منع مشاركة رمز التحقق "CVV" مع أي شخص أيا كان، وهو عبارة عن الثلاثة أرقام الموجودة على ظهر البطاقة البنكية.

منع مشاركة الرقم السري المتغير "OTP" مع أي شخص نهائيا والذي يصل في رسالة نصية على الهاتف، نظرًا لأنه رقم سري للغاية.

منع مشاركة الأرقام السرية الخاصة بالبطاقة البنكية مع أي شخص نهائيًا تحت أي ظرف.

المصدر: "القاهرة 24"