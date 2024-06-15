قناة السويس تستقبل ثالث سفينة تعمل بالوقود الأخضر

قال وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن ميناء شرق بورسعيد التابع لهذه المنطقة، استقبل ثالث سفينة تابعة لشركة ميرسك تعمل بالوقود الأخضر.

ووصلت السفينة Astrid Mærsk التي تعمل بالميثانول الأخضر، إلى رصيف محطة حاويات قناة السويس APM Terminal (SCCT/APMT)، في أول زيارة لها للميناء، وهذه هي السفينة الثالثة التابعة للشركة التي تعمل بالوقود الأخضر ضمن 18 سفينة تسعى شركة ميرسك إلى الانتهاء منها ما بين عامي 2024 و 2025 .

RT

RT

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وذكر السيد وليد جمال الدين، أن ميناء شرق بورسعيد حقق ريادة في مجال التحول نحو الممارسات المستدامة في مجال الخدمات البحرية واللوجستية، حيث تم إعلان ميناء شرق بورسعيد في 2017 كأول ميناء أخضر بمعايير الاتحاد الأوروبي والمعايير الدولية البيئية من خلال استخدام معدات صديقة للبيئة أثناء عمليات التداول لبعض بضائع الصب الجاف، كما تم من خلاله تنفيذ أول عملية تموين سفن بالوقود الأخضر (الميثانول) للسفينة لورا ميرسك في شرق المتوسط وإفريقيا في أغسطس 2023.

ويعتبر هذا الميناء، أحد أهم الموانئ المصرية التي تستقبل نسبة 80 % من إجمالي تجارة ترانزيت الحاويات في مصر. ووفقا للمعطيات المتوفرة، استقبل هذا الميناء في عام 2023 الماضي 1563 سفينة متنوعة بطاقة محققة بلغت 45,5 مليون طن وعدد حاويات 3,71 مليون حاوية مكافئة، بالإضافة إلى إعلانه الميناء رقم 10 على مستوى العالم في مؤشر أداء الموانئ للعام 2022 وفقا لتقرير البنك الدولي الصادر عن عام 2023 ، فضلا عن نجاحه في تقديم خدمات تموين السفن بالوقود الاحفوري والأخضر.

المصدر: RT