اليوان الصيني يتراجع مقابل الروبل الروسي في بورصة موسكو

تراجع سعر صرف العملة الصينية مقابل نظيرتها الروسية، في تعاملات اليوم الجمعة، ويعد اليوان الآن العملة الرئيسية في بورصة موسكو بعد إيقاف تداولات اليورو والدولار.

وبحلول الساعة 14:50 بتوقيت موسكو، انخفض سعر صرف اليوان بواقع 5 كوبيكات (الروبل = 100 كوبيك) إلى 12.1730 روبل، بحسب بيانات بورصة موسكو.

وأوقفت بورصة موسكو اعتبارا من أمس الخميس (13 يونيو 2024) التداول بعملتي الدولار واليورو، بعد أن فرضت واشنطن عقوبات عليها وعلى المركز الروسي للمقاصة.

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من جهته طمأن البنك المركزي الروسي الأسواق، وأكد أن تداول الدولار واليورو سيستمر لكن خارج نطاق بورصة موسكو.

وقال المنظم الروسي إن تحديد سعر صرف الروبل أمام الدولار واليورو سيتم بناء على التعاملات في سوق الصرف الأجنبي خارج البورصة.

المصدر: RT