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أسعار النفط تتجه نحو تسجيل أفضل أداء أسبوعي في شهرين

مال وأعمال

أسعار النفط تتجه نحو تسجيل أفضل أداء أسبوعي في شهرين
Globallookpress
صورة تعبيرية
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انخفضت أسعار النفط، في تعاملات الجمعة، ورغم التراجع اليوم إلا أن عقود الخام تتجه نحو تسجيل أفضل أداء أسبوعي في نحو شهرين.

وبحلول الساعة 09:10 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" عند 78.06 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 0.71% عن سعر الإغلاق السابق.

وتم تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" عند 82.27 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 0.58% عن سعر التسوية السابق، بحسب بيانات وكالة "بلومبرغ".

وتقييم الأسواق قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة هذا الأسبوع وتأثير السياسة النقدية على آفاق الطلب العالمي على الخام.

المصدر: RT + بلومبرغ

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