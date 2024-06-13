المركزي الروسي يعلن سعر صرف الروبل أمام الدولار واليورو

قام البنك المركزي الروسي للمرة الأولى بتحديد سعر الصرف الرسمي للروبل بدون الاعتماد على التداولات في بورصة موسكو، التي أدرجتها واشنطن ولندن في قائمة عقوباتهما.

وتم تحديد سعر صرف الدولار عند 88.21 روبل بانخفاض مقداره 81.34 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك)، وتم تحديد سعر صرف اليورو عند 94.83 روبل بانخفاض قدره 90.67 كوبيك، واليوان عند 12.04 روبل بتراجع مقداره 19.02 كوبيك.

وأوقفت بورصة موسكو اعتبارا من اليوم الخميس (13 يونيو 2024) التداول بعملتي الدولار واليورو، بعد أن فرضت واشنطن أمس عقوبات عليها وعلى المركز الروسي للمقاصة.

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وانضمت لندن للعقوبات الأمريكية اليوم وأدرجت بورصتي موسكو وسان بطرسبورغ والمركز الروسي للمقاصة في قائمة عقوباتها أيضا.

من جهته طمأن البنك المركزي الروسي الأسواق، وأكد أن تداول الدولار واليورو سيستمر لكن خارج نطاق بورصة موسكو.

وقال المنظم الروسي إن تحديد سعر صرف الروبل أمام الدولار واليورو سيتم بناء على التعاملات في سوق الصرف الأجنبي خارج البورصة، وأشار إلى أنه سيعلن في تمام الساعة 15:30 (توقيت موسكو) من كل يوم سعر صرف العملة الروسية مقابل العملتين الأمريكية والأوروبية.

المصدر: نوفوستي