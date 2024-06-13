المركزي الروسي يرجح احتمال رفع سعر الفائدة الرئيسي

رجح البنك المركزي الروسي احتمال رفع سعر الفائدة الرئيسي خلال اجتماع مجلس إدارته في يوليو المقبل إلى 17% - 18%.

وقال رئيس قسم السياسة النقدية في بنك روسيا (البنك المركزي الروسي)، كيريل تريماسوف: "ندرس إمكانية رفع سعر الفائدة الرئيسي، وتم بحث هذه النقطة في اجتماع المركزي الروسي في يونيو، وأعتقد أننا سنناقشها في اجتماع يوليو، ونرجح إمكانية رفع سعر الفائدة".

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وأشار المسؤول الروسي إلى احتماع رفع سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساس إلى 17% أو بواقع 200 نقطة أساس إلى 18% في الاجتماع القادم.

ولفت إلى أنه بحلول اجتماع يوليو المقبل ستتوفر بيانات عن شهري مايو ويونيو الماضيين، لذلك سيكون بنك روسيا قادرا على اتخاذ قرار متزن.

وقبل 6 أيام، قرر مجلس إدارة البنك المركزي الروسي في اجتماعه في 7 يونيو 2024، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه الحالي 16% سنويا.

منذ يوليو الماضي بدأ المركزي الروسي رفع سعر الفائدة الرئيسي لكبح التضخم حتى وصل في ديسمبر 2023 إلى 16%.

المصدر: RT