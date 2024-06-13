الروبل الروسي يصعد أمام اليوان الصيني في بورصة موسكو

ارتفعت العملة الروسية أمام نظيرتها الصينية، في تعاملات اليوم الخميس، فيما تم وقف تداولات عملتي الدولار واليورو.

وبحلول الساعة 10:35 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف اليوان الصيني بواقع 10 كوبيكات (الروبل = 100 كوبيك) إلى 12.1285 روبل، وفقا لبيانات البورصة الروسية.

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وقبل ذلك أعلنت السلطات الروسية وقف تداول الدولار واليورو اعتبارا من اليوم الخميس (13 يونيو 2024)، بعد فرض واشنطن عقوبات على بورصة موسكو.

وعلى صعيد تداولات الأسهم، تراجع مؤشر بورصة موسكو للأسهم المقومة بالروبل MOEX بنسبة 1.72% إلى 3116.68 نقطة، فيما انخفض مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 1.53% إلى 1101.53 نقطة.

المصدر: RT + نوفوستي