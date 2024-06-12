رئيس بوليفيا: روسيا سوق محتملة هامة بالنسبة لنا

قال رئيس بوليفيا لويس آرسي إن بلاده ترغب في زيادة حجم التجارة مع روسيا واقترحت تصدير النبيذ الجبلي والمشروبات الكحولية ولحوم اللاما المجففة.

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وذكر آرسي في مؤتمر صحفي: "عرضت بوليفيا على روسيا تصدير حبوب البن والأناناس المعلب والسينغاني (مشروب كحولي قوي) والموز والنبيذ الجبلي ولحم اللاما المجفف والشوكولاتة والكينوا وقلوب النخيل المعلبة وغيرها من المنتجات".

ووصف روسيا بأنها سوق محتملة هامة بالنسبة لبلاده.

وأضاف: "لذلك فقد اتفقنا على تشكيل مجموعات عمل لتسهيل التجارة بين روسيا وبوليفيا".

وذكر أنه بحث أيضا أثناء زيارته إلى مدينة سان بطرسبورغ الروسية احتمال توريد الأدوية الروسية إلى بوليفيا.

وشارك آرسي في الأسبوع الماضي في أعمال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي. وفي 6 يونيو الجاري عقد اجتماعا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

المصدر: تاس