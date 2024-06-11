"أوبك": الإمارات تواصل تحقيق نمو قوي في قطاعاتها غير النفطية

أكدت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل تحقيق نمو قوي في قطاعاتها غير النفطية.

وذكرت "أوبك"، في تقريرها لشهر يونيو الصادر اليوم، أن القطاع غير النفطي في الإمارات سجل توسعا بنسبة 6.7% على أساس سنوي في الربع الرابع من العام الماضي، ارتفاعا من 5.8% في الربع الثالث من 2023.

ولفتت "أوبك"، إلى تسارع نمو قطاع البناء إلى 8.4% في الربع الرابع من عام 2023 من 8% في الربع الثالث، كما شهدت قطاعات الخدمات الرئيسية نموا ملحوظا، حيث ارتفعت الأنشطة المالية والتأمين بنسبة 17.6% على أساس سنوي في الربع الرابع، مقارنة بـ 11.8% في الربع الثالث من 2023، بينما زادت خدمات النقل والتخزين بنسبة 10.3% خلال الفترة نفسها.

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وأشارت "أوبك" إلى أن البيانات الصادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي تظهر أن 2023 كان عاما قياسيا للسياحة في الإمارة، مع ارتفاع اعداد الزوار الدوليين بنسبة 19.4% مقارنة بعام 2022، متجاوزاً مستويات 2019.

وأوضحت "أوبك"، أن المؤشرات المبكرة لعام 2024، تشير إلى عام قوي آخر في قطاع السياحة في دبي، مع ارتفاع عدد الزوار في الربع الأول من عام 2024 بنسبة 11% على أساس سنوي.

ولفت تقرير "أوبك"، إلى أن النمو المستمر في مؤشر مديري المشتريات ستاندرد آند بورز، جاء بدعم رئيسي من قطاع التصنيع مع زيادة بنسبة 51% في إصدار التراخيص الصناعية الجديدة في عام 2023.

المصدر: وام