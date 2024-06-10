مباحثات ليبية سعودية لتعزيز التعاون الصناعي بين البلدين

بحث وزير الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، أحمد أبوهيسة، مع نظيره السعودي، بندر الخريف، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الصناعة والمعادن.

وجاء ذلك خلال لقاء جمع الوزيرين على هامش أعمال الدورة الثامنة والعشرين للجمعية العامة لمنظمة العربية للتنمية الصناعية "إيدسمو" المقامة بمدينة الرباط بالمملكة المغربية.

وشدد الطرفان على ضرورة تبادل الخبرات وتطوير الشراكات الاستراتيجية لدعم القطاع الصناعي في البلدين.

كما ناقش الوزيران الفرص الاستثمارية المتاحة وكيفية الاستفادة من الموارد الطبيعية والتكنولوجيات الحديثة لدفع عجلة التنمية الصناعية.

واتفق الجانبان على تشكيل فريق عمل مشترك بهدف التنسيق ووضع إطار للتعاون الصناعي بين البلدين لتنفيذ استراتيجية مشتركة لتطوير القطاعات الصناعية، وتبادل الخبرات والتقنيات، وتحفيز الاستثمارات المتبادلة، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلدين.

وأكد الطرفان أهمية تعزيز التعاون الثنائي لتحقيق المصالح المشتركة وتطوير القطاع الصناعي بما يتماشى مع الأهداف التنموية للبلدين.

المصدر: RT