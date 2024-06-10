 
مباشر

روسيا.. ارتفاع الإيرادات يخفض عجز الميزانية

مال وأعمال

روسيا.. ارتفاع الإيرادات يخفض عجز الميزانية
Globallookpress
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xplu

أظهرت بيانات لوزارة المالية الروسية أن عجز الميزانية الروسية في الفترة من يناير إلى مايو من هذا العام بلغ 983 مليار روبل.

ووفقا لوزارة المالية الروسية فإن عجز الميزانية الروسية (983 مليار روبل) شكل 0.5% من حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

إقرأ المزيد
بوتين يصفها بالضخمة والمتوازنة.. ملامح الميزانية الروسية للأعوام 2024 - 2026
بوتين يصفها بالضخمة والمتوازنة.. ملامح الميزانية الروسية للأعوام 2024 - 2026

وبذلك يكون عجز الميزانية الروسية قد انخفض في أول 5 أشهر من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حينها كان العجز عند ثلاثة تريليونات روبل (1.8% من حجم الناتج المحلي الإجمالي).

وأشارت الوزارة الروسية إلى أن المؤشر انخفض في ظل نمو الإيرادات غير المرتبطة بالنفط والغاز.

المصدر: برايم

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

روسيا واقتصادها في ظل الوضع الدولي الراهن.. كلمة بوتين في الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي