استقرار أسعار النفط بعد خسائر

استقرت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الاثنين، بعد سلسلة من الخسائر سجلتها الأسبوع الماضي في ظل مخاوف من حدوث وفرة من معروض الخام.

وبحلول الساعة 09:25 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.25% إلى 75.72 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.28% إلى 79.84 دولار للبرميل.

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والأسبوع الماضي أغلقت أسواق النفط التداولات على تراجع وسجلت خسائر للأسبوع الثالث على التوالي، حيث انخفضت عقود خام "برنت" في أسبوع بنسبة 1.8% والخام الأمريكي بنسبة 1.9%، وجاء ذلك بضغط من مخاوف وفرة المعروض وتراجع الطلب.

المصدر: RT + بلومبرغ