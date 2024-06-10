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استقرار أسعار النفط بعد خسائر

مال وأعمال

استقرار أسعار النفط بعد خسائر
Globallookpress
صورة تعبيرية
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استقرت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الاثنين، بعد سلسلة من الخسائر سجلتها الأسبوع الماضي في ظل مخاوف من حدوث وفرة من معروض الخام.

وبحلول الساعة 09:25 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.25% إلى 75.72 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.28% إلى 79.84 دولار للبرميل.

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والأسبوع الماضي أغلقت أسواق النفط التداولات على تراجع وسجلت خسائر للأسبوع الثالث على التوالي، حيث انخفضت عقود خام "برنت" في أسبوع بنسبة 1.8% والخام الأمريكي بنسبة 1.9%، وجاء ذلك بضغط من مخاوف وفرة المعروض وتراجع الطلب.

المصدر: RT + بلومبرغ

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