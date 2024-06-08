رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري يشيد بعلاقات التعاون الروسي-الجزائري

أشاد رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمال مولا، بعلاقات التعاون الروسية الجزائرية، وأكد اهتمام الجانب الجزائري بتعزيز التعاون وتطويره في مختلف المجالات.

وقال رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري في تصريح خاص لقناة "RT"، إنه بحث خلال مشاركته في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، مع المسؤولين الروس التعاون بين البلدين وتم تقييم رقم المعاملات الذي سجل ارتفاعا بنسبة 2%، مشيرا إلى أن هذا الرقم يبقى غير كاف، وتمت مناقشة سبل مضاعفة هذا الرقم على المدى القصير والمدى البعيد.

وأضاف أن "أكثر من 7300 شركة توجد حاليا في الجزائر بينها شركات أجنبية، ونسعى لتحقيق تبادل اقتصادي كبير مع روسيا ومضاعفة أرقام المعاملات".

وقال إن الشركات الجزائرية تسعى للتعاون مع رجال الأعمال والصناعيين الروس، نظرا لما يتمتعون به من قدرات كبيرة وكفاءة في التسيير.

وأوضح أن الجزائر مهتمة بأن تكون الشركات الروسية حاضرة بقوة في الجزائر، خاصة وأن الجزائر تتمتع بموقع استراتيجي مهم يسمح لها أن تكون بوابة لأوروبا ولإفريقيا.

وأشار إلى أن الشركات الروسية تتمتع بخبرة كبيرة في مجال الطاقة والهدف الآن هو إنشاء صناعات تحويلية وليس فقط تصدير المواد الخام.

وتشارك 9 دول عربية في فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، فيما تشارك سلطنة عمان بصفة ضيف شرف وذلك للمرة الأولى في تاريخ المنتدى.

ويواصل المنتدى أعماله بمشاركة وفود من 139 دولة عربية وإفريقية وآسيوية وأوروبية ومن الأمريكتين.

المصدر: RT