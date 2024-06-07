وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني الجزائري: شركات الصناعة الروسية حققت تقدما كبيرا في السنة الأخيرة

قال وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني الجزائري علي عون، خلال مشاركته في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي، إن الشركات الصناعية الروسية حققت تقدما كبيرا خلال السنة الأخيرة في مختلف المجالات.

وأضاف عون في تصريح خاص لـ"RT": "في هذه السنة لا حظنا تقدما كبيرا حققته الشركات الصناعية الروسية في شتى الميادين خاصة في مجال صناعة الأدوية والطاقة المتجددة".

وحول التعاون الروسي-الجزائري أكد أن الوفد الجزائري بحث مع رجال الأعمال الروس تعزيز علاقات التعاون وتكثيفها في عدد من المجالات ومنها الصناعات الثقيلة مثل الحديد والصلب وصناعة الأدوية.

وأشار إلى أن التعاون الروسي الجزائري حقق تقدما كبيرا في مجال صناعة المواد الأولية للأدوية الخاصة بعدد من الأمراض مثل السرطان والسكري، وتوجد شراكة في هذا المجال تم بعثها في الجزائر.

وتستضيف مدينة بطرسبورغ الروسية في الفترة من 5 إلى 8 يونيو الجاري فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، الذي يعد منصة فعالة لتبادل الآراء والخبرات بين صناع السياسة والمسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم.



وتشارك 9 دول عربية في هذا الحدث الاقتصادي المهم، فيما تشارك سلطنة عمان بصفة ضيف شرف وذلك للمرة الأولى في تاريخ المنتدى.

ويواصل المنتدى أعماله بمشاركة وفود من 139 دولة عربية وإفريقية وآسيوية وأوروبية ومن الأمريكتين.

المصدر: RT