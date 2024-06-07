من منتدى بطرسبورغ.. مسؤول موريتاني يدعو الشركات الروسية للاستثمار في بلاده

دعا الحضرمي ولد خطري المسؤول في وزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية الموريتانية الشركات الروسية ورجال الأعمال الروس للاستثمار في بلاده.

وقال خطري، وهو مدير تقييم السياسات العمومية في الوزارة الموريتانية، في حديث لـRT على هامش مشاركته في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، إن مشاركة موريتانيا في المنتدى تفتح آفاق الشراكة مع روسيا، وإن بلاده تتطلع لجذب استثمارات روسية.

وأضاف المسؤول الموريتاني أن بلاده تتطلع لبناء شركات متعددة الأطراف مع دول العالم، بما في ذلك مع روسيا.

وأشار إلى وجود علاقات تاريخية بين روسيا وموريتانيا، وخاصة في مجال الصيد البحري، إذ اعتمدت موريتانيا لفترة وطيلة على الخبرات الروسية في هذا المجال.

وتستضيف مدينة بطرسبورغ الروسية في الفترة من 5 - 8 يونيو الجاري فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، الذي يعد منصة فعالة لتبادل الآراء والخبرات بين صناع السياسة والمسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم.

وتشارك 9 دول عربية في الحدث الاقتصادي المهم، فيما تشارك سلطنة عمان بصفة ضيف شرف وذلك للمرة الأولى في تاريخ المنتدى.

المصدر: RT