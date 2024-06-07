في منتدى بطرسبورغ.. روسيا توقع اتفاقيات لتعزيز سيادتها التكنولوجية

وقعت روسيا بحضور النائب الأول لرئيس الحكومة الروسية دينيس مانتوروف، في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي، مجموعة اتفاقيات تهدف لضمان السيادة التكنولوجية لروسيا وتعزيز التعاون الدولي.

وأشارت الخدمة الصحفية لوزارة التجارة والصناعة الروسية في بيان إلى أنه تم توقيع اتفاقية طويلة الأجل تمتد لـ15 عاما بين الشركتين الروسيتين "ميتالو إنفيست" و"المعادن المتحدة" لتوريد كريات الحديد الخام، الذي يستخدم في إنتاج الفولاذ الكهربائي باستخدام أحدث التقنيات والصديقة للبيئة.

وتعد الاتفاقية مهمة لصناعة التعدين الروسية، إذ ستعمل على زيادة إنتاج المنتجات المعدنية عالية الجودة والصديقة للبيئة، وستساهم بشكل كبير في تطوير الصناعة وتعزيز الإمكانات الاقتصادية لروسيا.

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كما تم توقيع اتفاقية تعاون بين سلطات مقاطعة موسكو والصندوق الكازاخستاني "سامروك-كازينا" والشركة الكازاخستانية "كازاخستان تيمير زولي". وبموجب الاتفاقية سيتم بناء مركز للنقل والخدمات اللوجستية في منطقة سيلاتينو في ضواحي موسكو، وسيزيد المشروع الجديد حجم الشحن على المسار "روسيا - الصين - كازاخستان"، ويزيد من جاذبية الاستثمار، وإمكانات التصدير، وسيوفر لمقاطعة موسكو وظائف جديدة.

كذلك تم توقيع إعلان حول تأسيس وإطلاق منظومة رقمية على مسار الشحن "روسيا - الصين - كازاخستان"، وتهدف المنصة لربط المشاركين في الدول الثلاث في قطاعات كالإنتاج والخدمات اللوجستية والتخزين والشحن والوكالات الحكومية.

ويعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في نسخته الـ27 هذا العام في الفترة من 5 إلى 8 يونيو، بمشاركة سلطنة عمان بصفة ضيف شرف.

ويعد المنتدى منصة فعالة لتبادل الآراء والخبرات بين صناع السياسة والمسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم، ويبحث الحدث القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحديات التي تواجه روسيا، والأسواق الصاعدة والعالم ككل.

المصدر: RT