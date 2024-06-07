الخارجية الروسية: الأفكار الأمريكية بشأن الحظر الكامل "مجرد أوهام"

وصف نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر بانكين أفكار الولايات المتحدة بشأن فرض حظر شامل على البضائع الروسية بأنها "مجرد أوهام" خلفها رغبة في تخويف روسيا.

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جاء ذلك في تصريحات لبانكين على هامش الدورة الـ 27 من منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، حيث تابع: "إن الأفكار الأمريكية الخاصة بالحظر الشامل، وحظر كل شيء روسي هي مجرد أوهام، لأن الأسواق بطبيعة الحال سوف تتعرض لصدمة معينة".

وأكد أنه في حال الحظر ستبدأ المشكلات لجميع الصناعات وسلاسل الإنتاج والنقل. وقال إن هناك "أجندة سياسية معينة للتخويف والترهيب، ولكن عندما يتعلق الأمر بالتحليل الجاد، فإن كل شيء ليس بهذه البساطة".

وكان داليب سينغ نائب مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي قد قال، مايو الماضي، إن الولايات المتحدة، في سياسة العقوبات التي تنتهجها، يمكن أن تذهب إلى حد فرض حظر شامل على التجارة مع روسيا.

المصدر: RT