ارتفاع أسعار النفط بعد تصريحات وزير الطاقة السعودي في روسيا

صعدت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الجمعة، وجاء ذلك بعد تأكيدات من مجموعة "أوبك+" حول إمكانية تعديل تخفيضات الإنتاج إذا لزم الأمر.

وبحلول الساعة 09:55 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.10% إلى 75.58 دولار للبرميل.

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في حين صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.04% إلى 79.88 دولار للبرميل، بحسب بيانات وكالة "بلومبرغ".

وأغلقت عقود النفط تعاملات الجلسة الماضية على ارتفاع بنحو 2%، حيث صعد خام "برنت" بنسبة 1.85% إلى 79.87 دولار للبرميل، والخام الأمريكي بنسبة 2% إلى 75.55 دولار للبرميل.

ويوم أمس الخميس، أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، خلال مشاركته في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، أن اتفاق مجموعة "أوبك+" الأخير يحتفظ بخيار تعليق تغييرات الإنتاج مؤقتا أو عكسها إذا لزم الأمر.

المصدر: RT + بلومبرغ