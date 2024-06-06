نائب رئيس مجلس السيادة: السودان يسعى لتعزيز العلاقات مع روسيا

أكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار أن السودان يسعى لتعزيز العلاقات مع روسيا من أجل تطوير الاقتصاد السوداني.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن عقار قوله على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، يوم الخميس: نحن نسعى لتعزيز العلاقات مع روسيا من أجل ضمان استقرار الوضع (في السودان) وتطوير اقتصاد البلاد.

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وأعرب عن امتنانه على توفير هذه المنصة التي يمكن مناقشة تطوير الاقتصاد فيها.

وأشار إلى أن السودان يمتلك موارد هائلة ويحتاج إلى الاستثمارات لتطوير الصناعة، معبرا عن أسفه لاستمرار النزاعات الداخلية في السودان، والتي تعرقل التنمية الاقتصادية.

يذكر أن منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي افتتح يوم 5 يونيو الجاري، وستستمر أعماله حتى 8 يونيو.

المصدر: تاس