 
مباشر

نائب رئيس مجلس السيادة: السودان يسعى لتعزيز العلاقات مع روسيا

مال وأعمال

نائب رئيس مجلس السيادة: السودان يسعى لتعزيز العلاقات مع روسيا
Sputnik ILYA PITALEV
نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xovp

أكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار أن السودان يسعى لتعزيز العلاقات مع روسيا من أجل تطوير الاقتصاد السوداني.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن عقار قوله على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، يوم الخميس: نحن نسعى لتعزيز العلاقات مع روسيا من أجل ضمان استقرار الوضع (في السودان) وتطوير اقتصاد البلاد.

إقرأ المزيد
السودان يعلن مشاركته على مستوى رفيع في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي
السودان يعلن مشاركته على مستوى رفيع في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي

وأعرب عن امتنانه على توفير هذه المنصة التي يمكن مناقشة تطوير الاقتصاد فيها.

وأشار إلى أن السودان يمتلك موارد هائلة ويحتاج إلى الاستثمارات لتطوير الصناعة، معبرا عن أسفه لاستمرار النزاعات الداخلية في السودان، والتي تعرقل التنمية الاقتصادية.

يذكر أن منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي افتتح يوم 5 يونيو الجاري، وستستمر أعماله حتى 8 يونيو.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا