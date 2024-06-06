منطقة صناعية وتعزيز التجارة.. وزير الصناعة والتجارة المصري يجري محادثات مع مركز التصدير الروسي

أجرى وزير الصناعة والتجارة المصري أحمد سمير محادثات مع مركز التصدير الروسي تناولت تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين روسيا ومصر.

وجاء ذلك على هامش مشاركة وفد مصر برئاسة وزير الصناعة والتجارة في فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي المنعقد هذا الأسبوع.

ووفقا لبيان صدر عن مركز التصدير الروسي فقد تناول اجتماع الوزير المصري مع رئيسة المركز فيرونيكا نيكيشينا توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.

إقرأ المزيد

وتم التأكيد على أهمية مواصلة تطوير المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما تمت مناقشة مسألة افتتاح مكتب تمثيلي لمركز التصدير الروسي في مصر هذا العام.

كذلك بحث المسؤولان زيادة التبادل التجاري وسبل دعم الصادرات الروسية إلى مصر، بما في ذلك التعاون في المجال المالي لتجاوز الصعوبات المرتبطة بالدفع.

وقالت رئيسة المركز فيرونيكا نيكيشينا إن "الحوار بين بلدينا مستمر بشكل مكثف وأنا متأكدة من أن العمل المشترك سيكون له أثر إيجابي على تطوير التعاون الصناعي والتجاري والاقتصادي بين روسيا ومصر".