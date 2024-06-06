مدير مؤسسة AIM العالمية: التعددية القطبية مهمة للدول العربية في ظل تنوع شركاتها

أكد المدير التنفيذي لمؤسسة AIM العالمية وليد فرغل على أهمية التعددية القطبية في العالم، وخاصة بالنسبة للدول العربية، التي تعتمد على مختلف الشركات مع دول العالم.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة AIM العالمية وليد فرغل، لـRT على هامش مشاركته في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، إن "روسيا من أهم الدول التي تتمتع بالعلاقات القوية مع الدول العربية وبالشراكة مع كافة الدول العربية من دون استثناء وهذا الملتقى يعزز العلاقة بين روسيا والدول العربية من حيث توطيد الاستثمار وإبراز الفرص الاستثمارية في روسيا وفي الدول العربية".

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وأشار فرغل إلى أن المشاركة العربية الواسعة في المنتدى تدل على أهمية العلاقات الاقتصادية بين روسيا والدول العربية، مؤكدا على أهمية توطيد هذه العلاقات على المدى الطويل، من حيث الاستثمار وتشجيع التجارة وتزليل كافة العقبات أمام قطاع الأعمال.

وعن تعدد القطبية في العالم، أكد أهميتها لاقتصادات الدول العربية، وقال إن "تعدد القطبية من أهم النقاط التي يجب أن نؤكد عليها من هذا الملتقى، فاقتصاد الدول العربية قائم على الشركات العالمية، وهذه الشركات بدون روسيا لن تصلح، لذلك من المهم تعدد القطبية في كافة المجالات".

وتستضيف مدينة بطرسبورغ الروسية في الفترة من 5 - 8 يونيو الجاري فعاليات منتدى منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، الذي يعد منصة فعالة لتبادل الآراء والخبرات بين صناع السياسة والمسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم.

وتشارك 9 دول عربية في الحدث الاقتصادي المهم، فيما تشارك سلطنة عمان بصفة ضيف شرف وذلك للمرة الأولى.

المصدر: RT