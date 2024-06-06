مسؤول روسي: حجم التداولات في بورصات الاتحاد الأوراسي تضاعف بنحو 3 مرات

كشف نائب وزير التنمية الاقتصادية الروسي دميتري فولفاتش أن حجم التداول في بورصات السلع الأساسية في دول الاتحاد الأوراسي تضاعف بنحو 3 مرات منذ العام 2015.

وأشار المسؤول الروسي، خلال مشاركته في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، إلى أن هذه النتيجة تؤكد وجود اهتمام وفائدة من قبل المستثمرين.

كذلك لفت إلى أن النمو بنسبة 82% في العام 2024 تم تحقيقه من خلال شراء وبيع المنتجات البترولية والمعادن الثمينة والمنتجات الزراعية.

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والاتحاد الاقتصادي الأوراسي يضم كلا من روسيا وأرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان، ويقدر سوق الاتحاد بنحو 190 مليون مستهلك.

وتضمن اتفاقيات الاتحاد لجميع أعضائه حرية تنقل السلع والخدمات ورؤوس الأموال واليد العاملة، وانتهاج سياسة متفق عليها في قطاعات التجارة والطاقة والصناعة والزراعة والنقل.

المصدر: RT