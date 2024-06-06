من منتدى سان بطرسبورغ.. مجلس الأعمال الصيني يطمئن حول إيجاد قنوات دفع بديلة بين البلدين

أكد رئيس مجلس رجال الأعمال الصيني في روسيا، تشو لي تشون، إمكانية إيجاد الشركات والهيئات الحكومية في البلدين، قنوات دفع للتسويات المالية لتحييد التأثير السلبي للعقوبات الاقتصادية.

وقال لي تشون لوكالة "نوفوستي" على هامش "منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي-2024": "في الوقت الحالي، يواجه التعاون التجاري والاقتصادي الثنائي قيودا في مجال المدفوعات المالية والنقل والخدمات اللوجستية".

إقرأ المزيد

وأضاف: "أما بالنسبة للمشكلة الأولى، فإن شركات البلدين تبحث مع الخبراء عن حلول، وأعتقد أن شركاتنا وهيئاتنا الحكومية ستجد قنوات مناسبة للتسويات المالية".

وأردف: "أما بالنسبة للنقل والخدمات اللوجستية، فإن التحسين التدريجي للبنية التحتية لعبور الحدود سيسمح للتعاون التجاري والاقتصادي بين الصين وروسيا بالوصول إلى مستوى جديد. إن الصعوبات تعتبر مؤقتة، وتنشأ المشاكل دائما مع الفرص الجديدة وأنا على ثقة من أن هذه المشاكل سيتم حلها بصورة تدريجية".

وأكد أن التوجه نحو تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين سيظل دون تغيير.

وعن حجم التبادل التجاري بين البلدين، أشار رئيس مجلس رجال الأعمال الصيني في روسيا إلى أن حجم التجارة الثنائية في عام 2023 وصل إلى 240 مليار دولار، وعبر عن ثقته في أن حجم التبادل التجاري في عام 2024 سيتجاوز أرقام عام 2023".

هذا وينعقد "منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024" في الفترة من 5 إلى 8 يونيو الجاري.

المصدر: نوفوستي