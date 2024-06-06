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أسعار النفط تخالف البيانات الأمريكية

مال وأعمال

أسعار النفط تخالف البيانات الأمريكية
Sputnik
صورة تعبيرية
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صعدت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الخميس، على الرغم من بيانات أمريكية أشارت إلى ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة ورغم مخاوف من وفرة المعروض.

وبحلول الساعة 09:20 بتوقيت موسكو، ارتفعت عقود الخام الأمريكي الآجلة بنسبة 0.57% إلى 74.49 دولار للبرميل، فيما صعدت عقود خام "برنت" بنسبة 0.46% إلى 78.77 دولار للبرميل.

ويأتي الارتفاع بعد سلسلة من التراجع سجلتها أسعار النفط في الجلسات الماضية، وسط تقييم الأسواق لقرار مجموعة "أوبك+" التخلي عن بعض من تخفيضات الإنتاج الطوعية على نحو تدريجي اعتبارا من نهاية الربع الثالث من العام.

كذلك ارتفعت الأسعار على الرغم من بيانات أمريكية أظهرت ارتفاع مخزونات النفط في الأسبوع الماضي بمقدار 1.2 مليون برميل، بينما كانت التوقعات تشير إلى تراجعها بمقدار 2.1 مليون برميل.

المصدر: RT + بلومبرغ

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